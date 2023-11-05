Аналітики розвідки пояснили, чому окупанти погано виконують базові правила польового управління.

Російські окупанти вказують на проблеми з облаштуванням їхніх побутових умов на війні в Україні. Вони скаржаься, що живуть і їдять у багнюці.

Про це йдеться у свіжому огляді британської розвідки. Аналітики розвідки звернули увагу на так звані "Огарковские чтения", названі на ім'я начальника Генштабу ЗС СРСР Ніколая Огаркова. За даними розвідки, окупанти, які повернулися з передових позицій фронту в Україні, розповіли на "чтениях", що тижнями поспіль були "мокрими з ніг до голови".

"Один солдат підкреслив, що через ризик обстрілу з боку українських сил "не міг закип'ятити навіть чашку чаю". Він говорив, що жив, харчувався "одноманітною" їжею і все це постійно в багнюці", – йдеться у огляді розвідки.

Відео дня

"Російські війська, як правило, дуже погано виконують базові правила польового управління. Це, ймовірно, частково спричинено дефіцитом мотивованих молодших командирів, а також нестабільною логістичною підтримкою", – пояснює британська розвідка.

Стан окупантів в Україні

Раніше повідомлялось, що мобілізованих росіян відправляють на війну в Україну у поганому обмундируванні і майже без навичок воювати.

А в жовтні стало відомо про рекордні втрати окупантів у техніці. Як оцінила розвідка Британії, російська армія протягом останніх трьох тижнів під час спроб прорватися до Авдіївки втратила близько 200 броньованих транспортних засобів.

Вас також можуть зацікавити новини: