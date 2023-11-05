Російські окупанти зараз взяли оперативну паузу, бо не розуміють, як далі діяти у Чорному морі, заявив речник Військово-морських сил.

Окупований Севастополь більше ніколи не буде безпечною базою для російських кораблів. Через це Росія розгублена, і не знає, як їй діяти у Чорному морі.

Про це речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук сказав в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини".

"Зараз ситуація стабільна. Схоже, що ворог реально не розуміє, що далі робити. І бере таку оперативну паузу, щоб якось змінити може свою тактику", - сказав Плетенчук.

Зокрема, він зазначив, що перша зміна, до якої вдалися окупанти - це розосередження корабельного складу.

"Можливо, зараз вони будуть вирішувати, як взагалі використовувати інші бази, враховуючи те, що Севастополь не є зараз і не буде вже ніколи безпечною базою для росіян, і тому таке затишшя", - наголосив Плетенчук.

Речник додав, що у Чорному морі зараз присутній один корабель, як і в Азовському. "Носіїв взагалі не спостерігаємо. І навіть у Середземномор'ї зараз усього дві одиниці. Зазвичай вони там усім угрупуванням знаходились в морі, але у Сирії угрупування теж зменшується, тому що, мабуть, присутність великого корабельного угрупування країн НАТО змушує їх трохи сумувати", - сказав Плетенчук.

Окремо він сказав, що у захисті незаконного Кримського мосту російські окупанти "вперлися у таку стелю, після якої лишається лише бронепоїзд загнати на міст". "Все що могли, вони вже показали. Працює він з перервами. Кожного разу, коли відбувається щось гучне в Криму, вони одразу його перекривають. І навіть коли не відбувається, перекривають. Вчора так само задимлювали аерозолями, тому що він знаходиться недалеко від того об'єкту, по якому вчора було нанесене вогневе ураження, і звісно у цей момент вони не знали, чого очікувати", - сказав Плетенчук.

Напередодні в Керчі і біля Кримського мосту лунали вибухи

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 4 листопада, в тимчасово окупованій Керчі прогриміли вибухи. Згодом з'явилася інформація про задимлення в районі суднобудівного заводу "Залив" в Керчі. "Диміло" і біля Кримського мосту.

Російський гауляйтер в Криму Сергій Аксьонов повідомляв, що в районі заводу нібито впали уламки. Однак у мережі писали про влучання в один з російських кораблів. Ймовірно, мова про носія "Калібрів" - корабель "Аскольд", який є "новинкою" Чорноморського флоту і був спущений на воду тільки у 2021 році.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи атаку, зазначав, що, ймовірно, був пошкоджений один з російських кораблів. За його словами, це судно ще навіть не брало жодної участі в бойових діях, а лише проходило якісь випробування.

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив успішне влучання в російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" біля окупованої Керчі.

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