Йдеться як про кількість снарядів, так і людський ресурс.

Протягом місяця РФ приблизно вдвічі зменшила кількість артилерійських ударів на півдні України, повідомив речник оперативного угруповання військ "Таврія" капітан Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону.

"Я веду таблицю, яка щодня дає можливість порівнювати статистику снарядів. Не хочу робити поспішних висновків, але складається враження, що противник зменшує інтенсивність артилерійських обстрілів у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія". На сто обстрілів протягом останнього місяця щодня росіяни завдають ураження менше. Якщо вчора було 1270 боєприпасів, то місяць тому це було десь 2 тисячі, до 3 навіть доходило", – розповів Лиховій.

Він також зазначив, що наразі не йдеться про снарядний голод у росіян. Водночас, він висловив припущення, чому так відбувається.

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"Якщо говорити мовою цифр, то можливо це підтвердження того, що в них у пріоритеті інші напрямки – Покровський, Торецький, ще північніше навіть, зараз Курський. На Запорізьку, Херсонську область у них не вистачає ресурсу і людського, вони тут давно не використовують бронетехніку. Але треба цю тенденцію ще відслідковувати, щоб переконатися, що це не якесь тимчасове явище", – додав Лиховій.

Крім того, речник ОСУВ "Таврія" розповів про ситуацію на напрямку: "Загальні втрати росіяни з початку цієї доби до 7 ранку становлять 25 осіб вбитими й пораненими та озброєння – 10 одиниць, серед яких РСЗВ "Град". Відбито одну штурмову дію противнику на Роботинському виступі, на село Мала Токмачка".

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За даними CNN, Росія перекинула кілька тисяч солдатів з окупованої території України, щоб протистояти несподівано успішному українському наступу в Курській області.

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