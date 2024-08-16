Кілька підрозділів ЗС РФ, що складаються щонайменше з 1000 військовослужбовців кожний, перемістилися в Курську область.

Росія перекинула кілька тисяч солдатів з окупованої території України, щоб протистояти несподівано успішному українському наступу в Курській області. Про це пише CNN, посилаючись на заяви американських чиновників.

Як зазначає видання, поки невідомо, скільки військ перекидає Росія, але джерела повідомили, що кілька підрозділів розміром з бригаду, що складаються не менше ніж з 1000 військовослужбовців кожне, перемістилися в Курську область.

Як зазначають американські чиновники і представники європейської розвідки, головною метою курської операції ЗСУ, схоже, є створення "стратегічних дилем" для Путіна, особливо коли йдеться про те, куди Росія має спрямувати військові ресурси.

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Проте у Росії сотні тисяч солдатів на передовій в Україні, тому перекидання кількох тисяч може не справити великого впливу в короткостроковій перспективі, зазначають чиновники.

Крім того, Росія поки що не перекидає свої більші і краще підготовлені підрозділи з України до Курської області а натомість зміцнює оборону здебільшого ненавченими призовниками, взятими з інших місць у Росії.

"Ми поки що не бачили істотного переміщення [російських військ], і ми не можемо сказати, чи пов'язано це з тим, що вони тільки почали переміщати сили, чи у них просто немає сил для переміщення", - сказало одне з джерел в американській розвідці.

Крім військ, переміщених з території України, Росія також відправила персонал з Ленінградського військового округу і Калінінграда в Росії, щоб допомогти захистити Курськ, сказав один з чиновників США.

Водночас на Заході стурбовані можливим ослабленням позицій України на інших ділянках фронту, які Росія може використати для завоювання більшого простору.

"Це вражає з військової точки зору", - сказав один із західних чиновників. Але Україна "виділяє на це досить досвідчені війська, і вони не можуть дозволити собі втратити ці війська. І відволікання їх від лінії фронту створює можливості для Росії скористатися перевагою і прорватися".

Росія перекидає війська з України в Курську область

Про це заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, зазначивши при цьому, що точна кількість перекинутих військ невідома.

При цьому він зазначив, що переміщення російських військ з України не означає, що Путін відмовився від військових операцій у північно-східній частині України або на півдні, оскільки на цьому фронті все ще тривають активні бої.

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