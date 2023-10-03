Їх звинувачують в атаках безпілотниками на територію Росії.

Слідчий комітет РФ оголосив про підозру очільнику Головного управління розвідки МО України Кирилу Буданову та ще трьом топ-командувачам.

Як повідомляє Слідком, підозри вручено в межах розслідування розслідування кримінальних справ за фактами "терористичних атак безпілотними літальними апаратами на об'єкти цивільної інфраструктури, розташовані на території Російської Федерації".

Росіяни запевняють, що нібито зібрали достатні докази причетності вищого військового керівництва України до організації та вчинення у період з квітня 2022 року по вересень 2023 року понад 100 ударів з повітря із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по територіях Москви та Московської області, українських Криму та Севастополя. Бєлгородської, Брянської областей та інших регіонів Російської Федерації.

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"Заочно звинувачення у скоєнні злочинів пред'явлені голові Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилу Буданову, командувачу Повітряних сил Збройних сил України Миколі Олещуку, командувачу Військово-морських сил Збройних сил України Олексію Неїжпапі, командиру 383-го окремого полка України Сергію Бурденюку. Також встановлено, що фігуранти залучали до скоєння злочинів підлеглих їм служби військовослужбовців", - пише Слідком.

Найближчим часом слідство планує оголосити їх у розшук та обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту заочно.

Атаки дронів на території РФ

Останнім часом дронові атаки по території РФ стали відбуватися з завидною регулярністю. 25 вересня російська влада заявила про атаку дронів на центр Курська – там нібито пошкоджено адміністративну будівлю.

13 вересня дрон-камікадзе атакував територію "Редкінського дослідного заводу" у Тверській області РФ. Місцева влада традиційно заявила про роботу ППО – дрон нібито збили, після чого він впав на території підприємства і пошкодив цистерну.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що однією з головних цілей ударних безпілотників на території РФ стали підприємства російського військово-промислового комплексу, які працюють на ракетобудування.

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