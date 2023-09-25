Влада стверджує, що всі безпілотники збито, і ніхто не постраждав.

В Курську другу добу поспіль лунають вибухи. Влада повідомляє про наліт безпілотників і роботу ППО.

"У Центральному окрузі Курська через атаку українських БПЛА є пошкодження декількох приватних домоволодінь і даху адміністративної будівлі, вибито шибки в багатоквартирному будинку. Спрацювало ППО. Постраждалих немає", - стверджує місцевий губернатор Роман Старовойт.

За його словами, ще один безпілотник впав у передмісті. Там вибухом вибило скло в приватному будинку.

Тим часом місцеві паблики публікують відео з димом на горизонті та звуками вибухів.

Вибухи в Курську

Як писав УНІАН, напередодні ввечері росіяни заявили про знищення безпілотника над Курською областю. Стверджувалося, що БПЛА літакового типу був збитий "черговими засобами ППО".

При цьому російський військовий блогер, близький до ВКС Росії, у своєму пабліку висловив співчуття у зв'язку з подією на аеродромі "Халіно" в Курській області. Офіційна влада про жодні жертви не повідомляла.

А перед цим - ще вдень - бавовна накрила будівлю ФСБ, а потім і місцевий нафтопереробний завод. Після цього місцевий гауляйтер вирішив скасувати салют, який планувався з нагоди Дня міста.

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