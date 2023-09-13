Як завжди, влада заявила про збиття дрона. Збивали чомусь цистерною нафтосховища, хоча і порожньою.

Минулої ночі дрон-камікадзе атакував територію "Редкінського дослідного заводу" в Тверській області. Про це повідомляє російське видання Baza.

"За попередніми даними близько 4 ранку невідомий БПЛА впав на території складу, який у заводу орендує компанія "Спецнефтьпродукт". В результаті вибуху було пошкоджено одну порожню цистерну, а також розбито вікна найближчої будівлі на території заводу. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Факт атаки безпілотника підтвердив місцевий губернатор Ігор Руденя. Традиційно повідомляється, що дрон був успішно збитий, хоч і впав на території стратегічного підприємства, де пошкодив цистерну, яка лише випадково опинилася порожньою.

Відео дня

Слід зазначити, що Редкінський дослідний завод є одним з найстаріших підприємств хімічної промисловості в Росії. Там виробляють хімічну продукцію для потреб авіаційної та космічної промисловості.

Атаки безпілотників в Росії

Як писав УНІАН, в ніч на 12 вересня місто Рильськ у Курській області атакували безпілотні літальні апарати. За словами губернатора Романа Старовойта, український дрон скинув вибуховий пристрій на вулицю Леніна. Ніхто не постраждав. Пошкоджено фасади і вибито кілька вікон в двох будівлях.

А за добу до того нічна "бавовна" трапилася в Білгородській області. Дуже гучні вибухи чули над Яковлівським районом, біля міста Строітель. Місцеві жителі зняли на відео спалахи в небі і нібито момент збиття безпілотного літального апарату. Згодом про атаку дронов заявив губернатор В'ячеслав Гладков.

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