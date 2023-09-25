Він наголосив, що в російських об'єктах, "що піддалися якомусь невідомому впливу", можна побачити одну спільну деталь.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що однією з головних цілей ударних безпілотників на території РФ стали підприємства російського військово-промислового комплексу, які працюють на ракетобудування.

Як пояснив NV глава розвідки, третина всіх заводів, які зайняті в цій сфері, розташовані в європейській частині Росії. Отже, вони є досяжними цілями для дронів.

Зокрема, в останні тижні був уражений завод із виробництва електроніки для ракет "Кремній-ЕЛ", що знаходиться в російському Брянську. Він став ціллю атаки дронів не вперше. Крім того, під удар потрапив Редкінський дослідний завод з виробництва компонентів ракетного палива. По підприємству, розташованому в Тверській області РФ, вдарили 13 вересня.

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Буданов наголосив, що в російських об'єктах, "що піддалися якомусь невідомому впливу", можна побачити одну деталь – усі вони працюють на російський військово-промисловий комплекс.

"Ми коли відпрацьовуємо певні дії по об'єктах оборонно-промислового комплексу, ставимо за мету тільки одне: уповільнити виробництво російського озброєння", – резюмував начальник ГУР МО.

Атаки дронів на території РФ

Останнім часом дронові атаки по території РФ стали відбуватися з завидною регулярністю. 25 вересня російська влада заявила про атаку дронів на центр Курська – там нібито пошкоджено адміністративну будівлю.

13 вересня дрон-камікадзе атакував територію "Редкінського дослідного заводу" у Тверській області РФ. Місцева влада традиційно заявила про роботу ППО – дрон нібито збили, після чого він впав на території підприємства і пошкодив цистерну.

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