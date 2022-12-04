За задумом росіян, поділ повинен був допомогти схилити українців до окупації.

Росіяни ретельно продумали найменші деталі під час планування повномасшабного вторгнення в Україну. Для придушення опору населення вони розділили українців на чотири групи.

Про це йдеться у звіті Лондонського Королівського інституту обʼєднаних служб (RUSI), що досліджує питання воєн та озброєння в інтересах британської армії за перше півріччя війни, пише "Бабель".

Перед вторгненням росіяни розділили українців на чотири групи:

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перша група - ті, кого треба ліквідувати фізично;

друга - ті, кого треба пригнічувати й утискати;

третя - нейтральні громадяни, яких можна схилити до співпраці;

четверта - потенційні колаборанти.

"Існував конкретний список першої групи, куди потрапили активні учасники Революції гідності. Російська ФСБ тренувалася їх захоплювати чи вбивати. Другу категорію планували виявити, обходячи оселі. Потім для цих людей мали створити фільтраційні табори. Після фільтрації "особливо ненадійних" планували депортувати в росію. А в Україні їх би "перевиховували" завезені з Росії "вчителі" та інші офіційні особи", - пише видання.

Крім того, росіяни планували залучити до прийняття окупації депутатів в Верховній Раді. Проросійські нардепи повинні були створити "Рух за мир" і спонукати приєднатись до нього інших політиків. Цей рух мав би заборонити протести проти окупації. Якби деякі регіони з цим не погодились, їх би відімкнули від енерго- і водопостачання, а також від фінансової системи через механізми Нацбанку.

Війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія повномасштабно вторглася в Україну. Наступ відбувався з кількох напрямків, зокрема з Донбасу, Білорусі та Криму. За кілька місяців війни РФ випустила по Україні тисячі ракет. Останніми тижнями РФ знищує енергосистему України, обстрілюючи обʼєкти критичної інфраструктури.

За даними розвідки, Росія вже використовує стратегічний запас за деякими видами озброєння, а протягом двох місяців РФ вивозила артилерійські боєприпаси 122 мм, 152 мм з Білорусі.

Росіяни детально планували війну. Зокрема, у Київській області російські окупанти планували видати жителям паспорти часів СРСР.

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