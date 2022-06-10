Також планувалося провести псевдореферендум для проголошення "місцевої республіки" в Київській області.

У Київській області російські окупанти планували видати жителям паспорти часів СРСР.

Як повідомляє Служба безпеки України, про це свідчать дані, які військова контррозвідка СБУ отримала на позиціях загарбників. Крім того, це підтверджує поведінка загарбників на тих частинах України, які зараз тимчасово перебувають під їхньою окупацією.

"У разі захоплення Київської області російські окупанти планували створити тут окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки. Усіх жителів хотіли взяти на облік і в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР - принаймні на перший час до видачі документів РФ", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в покинутому будинку поблизу міста Макарів Бучанського району виявлено ворожий схрон з бланками паспортів колишнього СРСР. Під час його огляду правоохоронці вилучили сотні незаповнених радянських паспортів.

"Примітно, що ці бланки були саме українського зразка - від імені УРСР. Тобто всі надписи на них виконано не лише російською, а й українською мовою. Причому подібна серія не вироблялася в Україні з 1990 року. Таким чином, усі виявлені бланки було завезено з РФ на початку повномасштабної агресії проти нашої держави", - наголошуються в повідомленні.

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності винних осіб.

Як повідомляв УНІАН, на окупованій Донеччині загарбники почали прийом документів від маріупольців для оформлення російських паспортів.

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