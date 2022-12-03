Тривають переговори Росії з іншими країнами щодо постачання боєприпасів, ракетного озброєння до РСЗВ "Смерч" і "Ураган" і з Іраном щодо поповнення запасів балістичних ракет.

Росія вже використовує стратегічний запас за деякими видами озброєння, а протягом двох місяців РФ вивозила артилерійські боєприпаси 122 мм, 152 мм з Білорусі.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на інформацію свого представника Вадима Скібіцького в ефірі телемарафону "Єдині новини", за даними військової розвідки України, ворог вже використовує ракети, виготовлені цього року, зокрема, у серпні.

"Це говорить про те, що деякі ракети йдуть на застосування прямо з конвеєра. Наскільки їх вистачить - багато що залежить від виробництва. Так, воно впало в порівнянні з довоєнним періодом. Але, на жаль, РФ внаслідок того, що обходить економічні санкції, ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет та іншого озброєння, яке використовується проти нашої держави", – сказав Скібіцький.

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За даними військової розвідки, тривають переговори Росії з іншими країнами щодо постачання боєприпасів, ракетного озброєння до РСЗВ "Смерч" і "Ураган", яких у неї дефіцит, і переговори РФ з Іраном щодо поповнення запасів балістичних ракет. Скібіцький зазначив, що існують відповідні проекти домовленостей між цими країнами, але на сьогодні поставок такого озброєння не зафіксовано.

Війна в Україні та втрати окупантів:

22 листопада міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив оцінку залишків ракетного арсеналу Російської Федерації.

Так, Резніков зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого, Росія використовувала 829 ракет Iskander, а Залишилося 119 (13%), ракети 3м-55 Onyx - використано 123, залишилося 347 (74%), С-300 - використано 1020, залишилося 6980 (87%), Kalibr - відповідно 391 і 229 (37%).

Резніков повідомив, що Росія також використовувала вже 132 ракети Х-101 і залишилося 132 (50%), Х-555 - відповідно 150 і 150 (50%), х-22/32 - 250 і 120 (32%), Х-35 - відповідно 504 і 356 (41%), х-47м2 Kinzhal - використано 16 ракет, а залишилося 43 (73%).

Міністр оборони України назвав чотирьох ворогів російського ракетного арсеналу:"блискучі українські війська ППО; бездарні російські ракетні війська; санкції та час".

Він закликав демілітаризувати "терористичну державу, щоб жити в мирі".

Щодня ЗСУ ліквідовують сотні російських окупантів. 29 жовтня ЗСУ ліквідували за добу рекордні 950 загарбників.

За прогнозами, які озвучив президент України Володимир Зеленський, до кінця року Росія втратить убитими 100 тисяч своїх солдатів.

При цьому вже до початку грудня незворотні втрати РФ (убиті, зниклі безвісти, полонені, важко поранені та люди з ампутованими кінцівками), за словами радника голови ОПУ Михайла Подоляка, досягли близько 200 тисяч.

ЗМІ встановили імена понад 7500 росіян, убитих на війні в Україні.

Станом на 2 грудня втрати росіян серед особового складу досягли 90090.

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