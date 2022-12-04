Остін додав, що бойові дії в Україні показали світові тиранічну та смертельну війну, яку ніхто не хотів би пережити.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін звинуватив Росію у тому, що агресорка з навмисною жорстокістю цілиться в цивільне населення та обʼєкти інфраструктури України.

Як він зазначив під час виступу на Форумі національної оборони імені Рейгана в Сімі Веллі, Російська Федерація вбила тисячі українців.

"Росія з навмисною жорстокістю ставить цивільне населення та цивільну інфраструктуру під приціл своїх гармат. Російські війська вбили тисячі українських громадян. Російські атаки призвели до загибелі дітей, руйнування шкіл та розгрому лікарень", – наголосив Остін.

Відео дня

За його словами, країни, які межують з РФ, дивляться на таку імперську агресію зі зростаючою тривогою. Остін також додав, що бойові дії в Україні показали світові тиранічну та смертельну війну, яку ніхто не хотів би пережити.

Війна Росії проти України

З 24 лютого 2022 року Росія випустила по Україні тисячі ракет. Останніми тижнями РФ знищує енергосистему України, обстрілюючи обʼєкти критичної інфраструктури.

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд пояснила, що ядерні погрози президента Росії Володимира Путіна не спрацювали, а світові лідери дали зрозуміти, що в разі застосування ядерної зброї відповідна реакція буде жорсткою. Яерез це РФ почала застосовувати іншу, не менш неприйнятну військову тактику – перейшла до масованих терористичних ударів по енергетичних об'єктах.

За даними розвідки, Росія вже використовує стратегічний запас за деякими видами озброєння, а протягом двох місяців РФ вивозила артилерійські боєприпаси 122 мм, 152 мм з Білорусі.

Вас також можуть зацікавити новини: