Станом на 10 жовтня на територію країни було завезено 32 зазначених БПЛА, до 14 жовтня планується завезти ще 8.

Російські окупанти продовжують перекидати на територію Білорусі іранські дрони-камікадзе "Shahed-136" (в армії РФ перейменовані на "Герань-2").

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Станом на 10 жовтня на територію країни було завезено 32 зазначених БПЛА, до 14 жовтня планується завезти ще 8.

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Крім того, Білорусь надає окупаційній армії матеріально-технічні засоби і боєприпаси зі своїх складів. Зокрема, на залізничну станцію "Кіровська" в Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами – 12 вагонів/492 тони, який був відправлений з 43 арсеналу зберігання ракет та боєприпасів ЗС Білорусі (Добруш, Гомельська область).

"Найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання ЗС Білорусі.

В ролі основних "постачальників" виступають:

46 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Бронна Гора, Брестська обл.);

43 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Дубецьке, Гомельська обл.);

391 артилерійська база боєприпасів (Бобр, Мінська обл.);

969 база резерву танків (Уріччя, Мінська обл.);

288 база резерву автомобілів (Старі Дороги, Мінська обл.).

Вантажі мають прибути на залізничні станції "Каменска" (Каменськ-Шахтинський) та "Марцево" (Таганрог) Ростовської області.

Участь Білорусі у війні

З початку повномасштабного вторгнення Росія використовує Білорусь як плацдарм для авіаударів по Україні.

Незважаючи на нещодавні заяви Лукашенка про те, що у Білорусі не проводитиметься мобілізація, ймовірність можливого нападу з боку Білорусі постійно обговорюється.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО вважають, що Лукашенко знаходиться перед вибором: або входити в конфронтацію з російським диктатором Путіним, або відправити на війну білоруську армію. У ЦПД вважають, що імовірність останнього сценарію досить висока.

10 жовтня Лукашенко заявив, що домовився з Володимиром Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

В Офісі президента України задалися питанням, чи готові в Білорусі до наслідків власних рішень.

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