За його словами, після збиральної компанії громадян призвуть до військкоматів, щоб просто уточнити документи.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні "засвоять уроки" з мобілізації в Росії на війну проти України. Він наголосив, що Білорусь мобілізацію проводити не буде.

Його цитує агентство Белт.

У той же час, за словами Лукашенка, "після закінчення збиральної акуратненько треба закликати людей і уточнити все у військкоматах".

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"Це для нас урок (мобілізація в РФ - УНІАН): треба в кожному районі без всякого гвалта, без шуму – те, що я вам і доручав... Закінчиться збиральна кампанія, акуратненько треба закликати в районі людей, подивитися їх наявність і уточнити всі наші матеріали, списки і документи у військкоматах", - заявив політик.

Він запевнив, що "це ніякого відношення до мобілізації не має" і "не для того, щоб їх кудись направляти когось вбивати". Лукашенко зазначив, що в РФ багато хто забув як тримати зброю.

"Тому резервістів, наші війська тероборони ми постійно навчали і будемо навчати. Ще раз хочу наголосити свою тезу: кожен, хто повинен і може тримати зброю в руках в Білорусі, повинен вміти нею користуватися. Це стосується і жінок, і мужиків... До війни готуємося, бо всяке може бути", - підсумував він.

Роль Білорусі у війні в Україні

Росія з початку повномасштабної військової агресії проти України активно використовує Білорусь. Її Путін використовує як плацдарм для запуску ракет. Також звідти заходили війська для штурму Києва.

Секретар РНБО Олексій Данилов наголосив, що в разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують.

Раніше начальник ГУР МОУ Кирило Буданов заявити, що Лукашенко боїться участі Білорусі в розв'язаній Росією війні проти України, і він зробить все, щоб цього не сталося.

За даними української розвідки, в Білорусі планують розмістити 20 тисяч мобілізованих з Росії. Вони повинні поповнити розміщені в Білорусі підрозділи армії РФ до кінця місяця.

На цей момент в Білорусі готуються до прийняття військових ешелонів з Російської Федерації.

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