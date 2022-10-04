Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні "засвоять уроки" з мобілізації в Росії на війну проти України. Він наголосив, що Білорусь мобілізацію проводити не буде.
Його цитує агентство Белт.
У той же час, за словами Лукашенка, "після закінчення збиральної акуратненько треба закликати людей і уточнити все у військкоматах".
"Це для нас урок (мобілізація в РФ - УНІАН): треба в кожному районі без всякого гвалта, без шуму – те, що я вам і доручав... Закінчиться збиральна кампанія, акуратненько треба закликати в районі людей, подивитися їх наявність і уточнити всі наші матеріали, списки і документи у військкоматах", - заявив політик.
Він запевнив, що "це ніякого відношення до мобілізації не має" і "не для того, щоб їх кудись направляти когось вбивати". Лукашенко зазначив, що в РФ багато хто забув як тримати зброю.
"Тому резервістів, наші війська тероборони ми постійно навчали і будемо навчати. Ще раз хочу наголосити свою тезу: кожен, хто повинен і може тримати зброю в руках в Білорусі, повинен вміти нею користуватися. Це стосується і жінок, і мужиків... До війни готуємося, бо всяке може бути", - підсумував він.
Роль Білорусі у війні в Україні
Росія з початку повномасштабної військової агресії проти України активно використовує Білорусь. Її Путін використовує як плацдарм для запуску ракет. Також звідти заходили війська для штурму Києва.
Секретар РНБО Олексій Данилов наголосив, що в разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують.
Раніше начальник ГУР МОУ Кирило Буданов заявити, що Лукашенко боїться участі Білорусі в розв'язаній Росією війні проти України, і він зробить все, щоб цього не сталося.
За даними української розвідки, в Білорусі планують розмістити 20 тисяч мобілізованих з Росії. Вони повинні поповнити розміщені в Білорусі підрозділи армії РФ до кінця місяця.
На цей момент в Білорусі готуються до прийняття військових ешелонів з Російської Федерації.