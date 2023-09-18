Загалом може йтися про 10 тисяч десантників.

Командування окупаційних військ Російської Федерації перекинуло під Роботине тисячі десантників для посилення 58-ї загальновійськової армії. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter (X), посилаючись на дані розвідки.

"Впродовж останніх двох тижнів, імовірно, що Росія ще сильніше укріпила 58 загальновійськову армію, яка опинилася у скрутному становищі, додатковими повітряно-десантними підрозділами на Оріхівському напрямку в Запорізькій області", - йдеться у зведенні розвідки.

Зокрема, загалом не менше п'яти полків повітряно-десантних підрозділів, які залучені з 7-ї та 76-ї дивізій, тепер можливо зосереджуються в межах декількох кілометрів від фронтового села Роботине.

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"У повному складі, така сила повинна становити близько 10 тисяч елітних десантників. Однак, майже усі підрозділи, скоріше за все, відчутно недоукомплектовані", - йдеться у звіті.

Водночас, як зазначають у розвідці, імовірно, що поточна ситуація вбачається вкрай незадовільною з боку керівництва російського ВДВ.

"Впродовж війни російські командири намагались відновити повітряно-десантні сили як високомобільні і ударні сили для наступальних операцій. Знову ж таки, вони використовуються як лінійна піхота для посилення перевантажених сухопутних військ", - сказано у повідомленні.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, Росія перетворює окуповане місто Токмак Запорізької області на головну опору другої лінії оборони.

Лише за минулу добу відбулося понад 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 15 ракетних та понад 70 авіаційних ударів по Україні.

Попри це, ЗСУ мають успіх під Бахмутом - українські військові звільнили понад 50 км територій.

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