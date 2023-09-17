Зокрема, російські окупанти розгортають додаткові блокпости, протитанкові оборонні їжаки і викопують нові окопи.

Росія перетворює окуповане місто Токмак Запорізької області на головну опору своєї другої лінії оборони. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter (X), посилаючись на дані розвідки.

"Імовірно, що в останні дні російські сили зміцнили їхню оборону довкола окупованого міста Токмак на півдні України, яке розташоване приблизно на відстані 16 км за межами нинішньої лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, напевно, що Росія розгортає додаткові блокпости, протитанкові оборонні їжаки і викопує нові окопи, що здійснюється російською 58-ю загальновійськовою армією.

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"Токмак готується стати стрижнем другої головної лінії оборони Росії. Покращення міської оборони імовірно вказує на дедалі більшу стурбованість Росії через український тактичний прорив першої головної лінії оборони з півночі", - наголошується у зведенні розвідки.

Контрнаступ ЗСУ - головне

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня стало відомо, що українські військові прорвали міцно укріплену ділянку першої лінії оборони Росії на південному фронті.

Нині бійці Збройних сил України після прориву першої лінії оборони російських окупантів у Запорізькій області розширюють пролом, який там утворився. Наразі Сили оборони перекидають більше техніки та особового складу в тактичні тили цієї ланки.

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