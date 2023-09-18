За тиждень наші захисники деокупували ще 2 квадратних кілометри української землі.

Українські війська минулого тижня звільнили 2 квадратних кілометри біля Бахмута та 5,2 квадратних кілометри на південному фронті.

Про це під час включення з Military Media Center повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, всього з початку українського наступу в цьому районі звільнено 51 кв. км.

Також вона зазначила, що українські військові просуваються на Мелітопольському напрямку.

Відео дня

"Південніше і східніше від Роботиного ми мали успіхи і протягом минулого тижня на південному напрямку було звільнено 5,2 кв. км", - сказала Ганна Маляр.

Загалом за час наступальних дій на півдні звільнено вже більше ніж 260 кв. км.

ЗСУ продовжують контрнаступ на сході та півдні - деталі просувань

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Протягом минулої доби на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білої Гори Донецької області. Противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ в районі Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі Кліщіївки Донецької області.

На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут впродовж минулої доби ворог здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Вас також можуть зацікавити новини: