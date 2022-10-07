Командирами новоприбулих підрозділів призначено офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців.

Для посилення російської армії на окуповану Донеччину прибуло підкріплення з 500 мобілізованих кримінальних злочинців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.

"За наявною інформацією, на посилення російської армії, що воює на тимчасово окупованій території Донецької області, прибуло підкріплення з п’ятиста відмобілізованих кримінальних злочинців. Командирами новоприбулих підрозділів призначено офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців", - йдеться у зведенні.

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Зазначається, що командування російських військ видало розпорядження про вилучення мобільних телефонів у всіх мобілізованих, які прибувають.

Війна в Україні: як РФ намагається компенсувати свої невдачі та кидає на фронт злочинців

У вересні стало відомо, що у РФ готові почати вербування засуджених "в обмін на помилування і компенсацію". Згодом стало відомо, що країна-агресор відправляє на війну проти України злодіїв.

Засновник ЧВК "Вагнера" завербував на війну проти України навіть маніяка-канібала. Пригожин вербує вбивць, злодіїв і ґвалтівників з в'язниць.

Але попри всі спроби РФ компенсувати втрати, у країни-агресорки нічого не виходить. Відомо, що за минулу добу українські війська уразили 20 районів зосередження ворога і збили понад 20 БПЛА. Окрім цього, учора ЗСУ відбили атаки окупантів в районах 9 населених пунктів.

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