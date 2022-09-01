За даними США, російські збройні сили відчувають гостру нестачу особового складу в Україні.

США вважають, що Росія стикається з "серйозною" нестачею військового персоналу в Україні і шукає нові способи збільшити чисельність своїх військ.

Про це заявили CNN два американських чиновника.

"Російські збройні сили відчувають гостру нестачу особового складу в Україні. Ми вважаємо, що Міністерство оборони Росії (МО) прагне набрати контрактників, щоб компенсувати цю нестачу особового складу, в тому числі шляхом примусу поранених солдатів до відновлення бойових дій, придбання особового складу від приватних охоронних компаній, а також виплати премій призовникам", — сказав CNN офіційний представник США.

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Офіційні особи також заявили, що у США є "достовірна інформація" про те, що Міністерство оборони Росії "ймовірно почне" вербування засуджених злочинців в Україні "в обмін на помилування і фінансову компенсацію".

Нагадаємо, на Забайкаллі намагаються заманювати росіян на війну в Україну "ексклюзивними" пропозиціями. Жителям російського краю пропонують короткострокові контракти.

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