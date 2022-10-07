Підтверджено ураження опорного пункту окупантів, сім ЗРК, 5 позицій ППО, склад боєприпасів та переправи.

За добу українські війська уразили 20 районів зосередження ворога та збили понад 20 БПЛА противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.

"Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 23 удари. Підтверджено ураження опорного пункту, 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили понад 20 безпілотників ворога, серед яких 5 "Орлан-10", 15 Shahed-136 та один Mohajer-6.

"Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 позицій ППО, два засоби артилерії, склад боєприпасів та переправу", - розповіли у Генштабі.

Збиті безпілотники за добу: звіт Генштабу

6 жовтня у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що підрозділи протиповітряної оборони збили п'ять безпілотників ворога, серед яких два Shahed-136 та один Mohajer-6.

Пізніше того ж дня у Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що над Чорним морем українська протиповітряна оборона знищила три дрона-камікадзе, якими російські окупанти атакували Одещину.

"6 жовтня, в проміжок часу з 18:30 до 20:00, російські загарбники атакували Одещину трьома дронами-камікадзе Shahed-136, які було знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", - йшлося у повідомленні.