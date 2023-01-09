Також стало відомо про морально-психологічний стан окупантів.

До Білорусі відправляється військова техніка з РФ. Проте ця техніка переважно та, що знята з довготривалого зберігання.

Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні розкрив важливию нюанс. Також стало відомо про морально-психологічний стан окупантів.

"За наявною інформацією, значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу противника до республіки Білорусь із Російської Федерації, знята з довготривалого зберігання та потребує обслуговування. Також відомо, що до робіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, у Генштабі інформують про тенденцію до погіршення морально-психологічного стану особового складу ворога:

"Так, серед військових 127-ї окремої розвідувальної бригади, що дислокується в тимчасово окупованому Севастополі, шириться думка про закінчення війни на будь-яких умовах".

Ймовірний наступ з Білорусі: що відомо

Як розповів опозиціонер Павло Латушок, в Білорусі все готово для початку мобілізації за наказом Олександра Лукашенка. Він побоюється, що влада Білорусі може почати мобілізацію для надання активної військової допомоги Росії вже найближчим часом.

6 січня спостерігачі повідомили, що РФ перекинула в Білорусь ешелон з військовою технікою. На багатьох вантажівках є символ "Z" (такий же бачили на техніці, яка вдерлася в Україну). Між тим учора ЗСУ "мінуснули" ще майже 600 окупантів, втрати РФ в Україні невпинно зростають.

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