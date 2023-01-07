Росія продовжує посилювати угруповання військ у Білорусі.

В Білорусі все готово для початку мобілізації за наказом Олександра Лукашенка, цитує DW опозиціонера Павла Латушка.

Латушко побоюється, що влада Білорусі може почати мобілізацію для надання активної військової допомоги Росії вже найближчим часом. Лукашенко залишилося тільки натиснути кнопку, стурбований політик.

Більшу частину співробітників органів внутрішніх справ Білорусі змусили здати паспорти, стверджує Латушко, посилаючись на джерела в Мінську. Така інформація надходить з різних міст країни.

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"Це означає, що вони в разі мобілізації не зможуть покинути країну", - пояснив опозиціонер.

Крім того, в Білорусі збільшується як чисельність російських солдатів, так і кількість військової техніки РФ, а також регулярно проходять "союзні" навчання.

Ситуація в Білорусі - Росія перекидає техніку

Росія продовжує посилювати угруповання військ у Білорусі. Напередодні "Беларускі Гаюн" помітив перекидання ще чотирьох ешелонів з військовими ЗС РФ і технікою.

28 грудня в Білорусі нарахували до 10 тисяч російських військових. На території республіки проходять спільні - "союзні" - навчання з армією Лукашенка, в ході яких окупанти відпрацьовують наступальні дії.

Крім того, у повітряному просторі Білорусі російські загарбники збирають дані про ППО ЗСУ для завдання по Україні нових ударів.

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