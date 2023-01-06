У Білорусь прибули десятки одиниць російської військової техніки, зазначила моніторингова група.

У п'ятницю, 6 січня, в Білорусь прибув черговий ешелон з військовою технікою, що входить до складу регіонального угруповання військ цієї країни та РФ.

Техніка прибула в рамках забезпечення "військової безпеки Союзної держави" Білорусі та РФ, повідомили в білоруському Міноборони.

Росія перекинула в Білорусь ще не менше 50-ти одиниць техніки своїх збройних сил, йдеться в Telegram-каналі моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

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За його даними, на багатьох вантажівках є символ "Z" (такий же бачили на техніці, яка вдерлася в Україну).

"...в ешелоні прибуло: близько 43-х одиниць "КамАЗзів" і "Уралів", БАЗ-6306, 5 бензовозів, 2 зенітні установки ЗУ-23-2, польові кухні та бочки для води. Також зазначимо, що на одній з машин номери з 44-м регіоном РФ - це Західний військовий округ", - йдеться у повідомленні.

У моніторинговій групі додали, що ешелон прибув до Барановичів.

Нагадаємо, 5 січня "Беларускі Гаюн" повідомив, що у Білорусь з Росії прибула партія нових БТР-82A, БТР-80к (командирський варіант БТР-80, зі збереженням озброєння та додатковим зв'язковим і штабним обладнанням), броньовані медичні машини та ремонтно-евакуаційні машини.

Співпраця Білорусі та Росії під час війни в Україні - що потрібно знати

Влада Білорусі дозволила РФ вдертися в Україну зі своєї території. Також з білоруської території не раз була обстріляна наша земля.

Крім того, в Білорусь прибули російські мобілізовані, і в країні постійно проходять військові навчання. Наприкінці грудня стало відомо, що у Білорусі перебувають понад 10 тисяч російських солдатів.

У Державній прикордонній службі України повідомляли, що кількості військ, яку РФ зібрала в Білорусі, недостатньо для повторного наступу.

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