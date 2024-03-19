За словами офіцера Сергія Цехоцького, РФ намагається прорвати лінію оборони під Авдіївкою.

Російські війська продовжують штурмувати українські позиції на Авдіївському напрямку, повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі телемарафону.

"На напрямку Новобахмутівка-Очеретине ворог проводить дії, пов'язані з перешкоджанням нашого перегрупування. На напрямках Невельске-Піски-Нетайлове – намагається проводити наступальні дії. В напрямку Тоненького ворог намагається дійти до якихось будівель, закріпитися там, це відбувається цілодобово. Тільки на позиції нашої бригади було здійснено два ворожих штурми на цьому напрямку", – каже Цехоцький.

Він також додав, що ворог перестав використовувати техніку на цьому напрямку через ряд причин: "Активного застосування техніки ми не бачимо вже третю добу поспіль. Тут причина і в погодніх умовах, які не дозволяють її використовувати і те, що ми закріпилися на позиціях після виходу з Авдіївки, пристрілялися і знаємо, де вони можуть з'явитися".

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Крім того, він додав, що зараз їхні підрозділи зосередженні на знишенні пунктів управління ворожих БПЛА. Також, протягом минулої доби силами бригади було знищено близько п'яти їхніх мінометних установок.

За словами Цехоцького, ворожі штурмові групи часто відмовляються наступати на українські позиції: "Штурмовиків, які вони посилають, це розмінна монета. Вони знають, що їх буде знищено, але їх кидають, у них наказ. У керівників цих груп є наказ від командирів у разі відмови виконувати завдання знищувати особовий склад на місці".

Російсько-українська війна триває: останні новини

Раніше в ОК "Південь" повідомили, що РФ продовжує робити безрезультативні спроби штурму українського плацдарму в районі населеного пункту Кринки на лівобережжі Херсонщини. За інформацією Гуменюк, під час таких штурмів, ворог втрачає близько 70% особового складу.

Крім того, Інститут вивчення війни повідомив, що в них є інформація про незначне просування ворога на Авдіївському напрямку. Втім, вони поки що не мають доказів, які могли б підтвердити, що лінія фронту справді змінилася.

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