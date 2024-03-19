Триває повномасштабна війна в Україні проти російських загарбників, і в Запорізькій області на фронті ситуація незначно змінилася.
Нещодавно російські загарбники змогли трохи просунутися вперед на території західної частини регіону, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на кадри з геолокацією, які було опубліковано в неділю, 17 березня. "...кадри... показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Лугівського (на північний схід від Роботиного)", - зазначили експерти.
За відомостями аналітиків, є інформація, що 18 числа противники змогли просунутися під містом Авдіївка (Донецька область), але немає доказів, які могли б підтвердити, що лінія фронту справді змінилася.
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Українська сторона повідомляла, що вороги намагаються рухатися вперед на низці напрямків і отримують гідну відсіч від наших воїнів. 18 березня аналітики DeepState поділилися, що в Запорізькій області продовжуються бойові дії, зокрема, біля села Роботине.
Експерти додали, що окупантам вдалося просунутися вперед у районі двох населених пунктів - Орлівка та Вербове.