Робота окупантів на Херсонщині дуже насичена і на правому березі, і на лівому.

Російсько-українська війна триває і Сили оборони продовжують утримувати плацдарм в районі населеного пункту Кринки на лівому березі Херсонської області.

"Робота ворога дуже насичена і на правому березі, і на лівому. На лівому ворог намагається вибивати наші підрозділи, але продовжують економити бронетехніку. Ті штурми, що вони провели минулої доби, знову завдали втрат ворогу до 70% складу штурмових груп", – сказала в ефірі телемарафону керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, ворог продовжує завдавати ударів і по правому берегу Херсонської області, де від цього страждає цивільне населення.

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"Ситуація залишається досить напруженою, тому що ворог не припиняє обстрілів. Зрозуміло, що вони використовують як артилерійський тиск, так і використання дронів типу FPV, Ланцет, інших модифікацій зі скидами", – каже Гуменюк.

Вона також додала, що багато ворожих дронів Сили оборони "садять" завдяки засобам РЕБ. І закликала цивільних, які знаходять подібні боєприпаси, в жодному разі не чіпати їх, а викликати спеціальні служби.

Крім того, та словами Гуменюк, в зону відповідальності ОК "Південь" відтепер входить в Запорізька область: "Тут ворог теж не припиняє штурмів і намагається атакувати позиції Сил оборони і суходолом. 9 таких штурмів було проведено за минулу добу в напрямку Роботине. Ворог продовжує тиснути, але й тут також продовжує економити бронетехніку".

Ситуація на фронті залишається напруженою: що треба знати

Протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення між окупаційними військами РФ та Силами оборони України. Зокрема, на Новопавлівському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Як повідомляв УНІАН, втрати ворога протягом минулої доби склали 840 окупантів. Крім того, протягом минулої доби Сили оборони знищили 35 бойових броньованих машин, 10 танків та 30 артилерійських систем.

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