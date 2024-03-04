У Силах оборони півдня констатують, що у їхній зоні відповідальності останім часом виходів кораблів ЧМ РФ на бойове чергування фактично не фіксується.

У Чорному морі російські ракетоносії не виходили на чергування уже два тижні. Про це зазначила Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, коментуючи те, як змінила ситуацію в акваторії успішна робота українських морських доронів по ворожих кораблях і інфраструктурі.

"В нашій зоні відповідальності ми спостергіаємо що, дісно, виходів кораблів на бойове чергування фактично не фіксується. Вони забезпечують охорону та оборону свого пукнту базування поблизу Новоросійська. Станом на зараз, за нашими, даними в акваторії Чорного моря один такий патрулюючий корабель. В акваторії Азовського - теж один. Вони контролють цивільне судноплавство через Керч-Єнікальську протоку. Ракетоносії знаходяться у пунктах базування з 19 лютого і не виходили на чергування", - сказала Гуменюк.

За її словами, наразі на півдні ворог ативізував розвідку з виявлення українських систем ППО за допомогою протирадіолокаційних ракет Х-31П.

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Гуменюк нагадала, що ракета Х31-П – це протирадіолокаційна ракета, яка спрямована на пошуки систем протиповітряної оборони, радіолокаційних станцій.

"Як правило, ми спостерігаємо таку активність час від часу, вона виникає з ворожого боку, коли в них не вистачає інформації розвідданих. Це як розвідка боєм. Вони намагаються перевірити. Так, якщо спрацює (наші системи ППО почнуть збивати), то 100% є система протиповітряної оборони, або якщо ракета досягне своєї цілі, значить систему радіолокації ППО вдалося знащити. Ми бачимо, що після втрати А-50 ворог дещо ативізувався, зокрема і з цими ракетами, намагаючись розвідкою боєм перевіряти різні напрямки", - зазначила Гуменюк.

Щодо протидії застосуванню росіянами керованих авіабомб вона зауважила, що на ці снаряди не доцільно витрачати засоби протиповітряної оборони, які є в наявності в ЗСУ. Водночас ведеться нашими Силами оборони "привентивна робота".

"Для того, щоб бити по кожній такій керованій авіабомбі, яких у Росії надзвичайно багато і ми це бачимо вже по періоду їх застосування, потрібно багато спорядження для тих засобів, які ми маємо. Тобто побрібно відповідних снарядів дуже багато. І викорстосувати їх по керованих авіабомбах дуже непродуктивна ситуація. Тому піднімається питання про привентивні заходи, про те, що необхідно заблокувати тактичну авіацію як спосіб дорставки цих КАБів для виконання бойових завдагь. Водночас, очікуючи появу винищувачів, ми не сидимо склавши руки. Результати роботи протиповітряної оборони Повітряних сил по збиттю літаків тактичної авіації красномовно свідчить про те. Зі знищенням літаків ворога зменшується і кількість керованих авіабомб", - прокоментувала Гуменюк.

Росія втрачає флот та авіацію - подробиці

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого речник Військово-морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зауважував, що попри знищення Силами оборони кораблів Чорноморського флоту РФ, його угрупування ще залишається досить великим і несе небезпеку. За його словами, здебільшого це носії крилатих ракет. І наразі єдина проблема, з якою вони стикаються - це фактичне відрізання від військово-морської бази в Севастополі, яка є основною, де відбувається завантаження ракет. Відповідно це обмежує їх дії.

При цьому, протягом лютого 2024-го українські воїни знищили 13 російських військових літаків. Про це в останній день лютого повідомив президент України Володимир Зеленський у Твіттер.

Сьогодні Інститут вивчення війни ISW оприлюднив інформацію, що з 17 лютого і до сьогодні російські окупаційні війська втратили 15 літаків. Зазначалось, що Росія стрімко втрачає свою бойову авіацію. Зокрема йшлося про те, що увечері 2 березня після збиття ще двох Су-34 активність російської авіації на сході України повністю припинилася. А речник Повітряних сил Юрій Гнат заявив, що зниження активності російської авіації тривало і 3 березня.

Як зазначають аналітики ISW, загалом, росіяни, ймовірно, мають близько 300 різних винищувачів Су. Попередні втрати авіації також змушували країну-агресорку робити "паузу" на значні періоди часу.

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