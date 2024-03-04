Росія була змушена значно знизити активність своєї авіації на сході на тлі нещодавніх високих втрат. Наразі невідомо, як довго триватиме ця вимушена пауза.
Як повідомляє ISW з посиланням на ВВС ЗСУ, увечері 2 березня після збиття ще двох Су-34 активність російської авіації на сході України повністю припинилася. Речник Повітряних сил Юрій Гнат заявив, що зниження активності російської авіації тривало і 3 березня.
За підрахунками аналітиків, з 17 лютого і до сьогодні окупаційні війська втратили 15 літаків. Загалом, росіяни, ймовірно, мають близько 30 різних винищувачів Су. Попередні втрати авіації також змушували країну-агресорку робити "паузу" на значні періоди часу.
Експерти ISW припускають, що російські війська можуть у подальшому змиритися з зростанням втрат в авіації і продовжити спроби завдавати ударів КАБами для підтримки російських наступальних операцій. У такому разі російське командування усвідомлено візьме на себе ризик продовжувати підраховувати втрати в авіації в гонитві за подальшими успіхами на сході України.
Втрати РФ у авіації
Як відомо, від початку лютого армія країни-агресора втратила вже 15 військових літаків.
Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що через масове знищення російських літаків, РФ почала більш обережно застосовувати авіацію на цьому напрямку.
Крім винищувачів, Росія втратила два літаки РДЛО А-50. За даними української розвідки, у РФ залишилося всього шість літаків ДРЛО А-50.