За останній місяць ЗСУ знищили 15 російських літаків.

Росія була змушена значно знизити активність своєї авіації на сході на тлі нещодавніх високих втрат. Наразі невідомо, як довго триватиме ця вимушена пауза.

Як повідомляє ISW з посиланням на ВВС ЗСУ, увечері 2 березня після збиття ще двох Су-34 активність російської авіації на сході України повністю припинилася. Речник Повітряних сил Юрій Гнат заявив, що зниження активності російської авіації тривало і 3 березня.

За підрахунками аналітиків, з 17 лютого і до сьогодні окупаційні війська втратили 15 літаків. Загалом, росіяни, ймовірно, мають близько 30 різних винищувачів Су. Попередні втрати авіації також змушували країну-агресорку робити "паузу" на значні періоди часу.

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Експерти ISW припускають, що російські війська можуть у подальшому змиритися з зростанням втрат в авіації і продовжити спроби завдавати ударів КАБами для підтримки російських наступальних операцій. У такому разі російське командування усвідомлено візьме на себе ризик продовжувати підраховувати втрати в авіації в гонитві за подальшими успіхами на сході України.

Втрати РФ у авіації

Як відомо, від початку лютого армія країни-агресора втратила вже 15 військових літаків.

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що через масове знищення російських літаків, РФ почала більш обережно застосовувати авіацію на цьому напрямку.

Крім винищувачів, Росія втратила два літаки РДЛО А-50. За даними української розвідки, у РФ залишилося всього шість літаків ДРЛО А-50.

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