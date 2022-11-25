Ця інформація підсилюється анонімними заявами про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню.

Головне управління розвідки Міністерства оборони спростувало інформацію про нібито плани ворога атакувати Україну ударним угрупованням РФ та Республіки Білорусь з боку північних кордонів України наприкінці листопада.

"В українському інформаційному просторі в останні дні поширюється інформація про нібито плани ворога атакувати Україну ударним угрупованням РФ та Республіки Білорусь з боку північних кордонів України наприкінці листопада. Дана інформація підсилюється анонімними "вкидами" про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню", – йдеться у повідомленні ГУР МО.

У розвідці наголосили, що подібна інформація не відповідає дійсності. Мета такої інформаційної спецоперації, кажуть розвідники, спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з Білоруссю, аби послабити наступальний потенціал Збройних Сил на сході та півдні України, а заразом показати білорусам нібито наміри нашої держави атакувати територію Білорусі, тим самим провокуючи білорусів вступити у війну.

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Крім того, як заявили в ГУР, такі повідомлення мають на меті посіяти паніку серед українського суспільства і є частиною ворожих інформаційно-психологічних спецоперацій. На це вказує і той факт, що спершу в подібних повідомленнях вказувалася дата можливого "вторгнення" 25-28 листопада, а за кілька годин дата "вторгнення" змістилася на 28-29 листопада.

"Закликаємо громадян не піддаватися на ворожі провокації та довіряти лише офіційним джерелам інформації. Наголошуємо, що Сили оборони України забезпечують надійний захист наших північних кордонів та готові в будь-який момент відбити атаку ворога. Крім того, повідомляємо, що за даними розвідки наразі на території Білорусі відсутнє ударне угруповання, яке може виконати подібні задачі", – мовиться у повідомленні розвідки.

Напад на Україну з боку Білорусі

Олександр Лукашенко публічно неодноразово заявляв, що залучати живу силу Збройних сил країни до війни, яку розв'язала Росія проти України, не будуть. Мовляв, це не допоможе розв'язати вже наявні проблеми армії РФ.

Напередодні Росія перекинула в Білорусь 12 тисяч мобілізованих до українського кордону. Також відомо, що країна готується до мобілізації.

За інформацією Генштабу ЗСУ, серед білорусів готові воювати проти України 10-15 тисяч військовослужбовців.

ВСУ 24 листопада опублікували звернення до білоруського народу та попередили, що російські спецслужби готують провокації на об'єктах критичної інфраструктури РБ з метою втягнути країну у війну.

Як сповіщала КМВА 25 листопада, наразі у Росії немає угруповань для повторного нападу на Україну з півночі. Однак військові продовжують зміцнювати захист Києва.

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