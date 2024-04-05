За словами Гуменюк, протягом доби РФ 5 разів намагалася штурмувати український плацдарм.

Російські війська продовжують штурмувати український плацдарм на лівому березі Херсонської області, розповіла в ефірі телемарафону начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк

"На лівобережжі Херсонщини вони дещо змінили свою тактику і три крайні дні використовують дрібні групки, але у великій кількості, розосереджуючи їх вздовж напрямку наших плацдармів, для того, щоб максимально виснажувати тих, хто тримає ці позиції", – сказала Гуменюк.

Вона додала, що цієї доби РФ п'ять разів намагалася штурмувати позиції Сил оборони в районі плацдарму на лівому березі Херсонської області.

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"Перед цим вони проводили 8 та 7 таких штурмів. Але результат вони мають той самий – втративши 60% особового складу, повертаються на вихідні позиції", – зазначила речниця ОК "Південь".

Натомість на Запорізькому напрямку, за словами Гуменюк, штурмова активність ворога дещо знизилася.

"Але натомість він активізував авіацію з використанням керованих авіабомб і реактивних систем залпового вогню. Армійською авіацією ворог спрямовує некеровані авіаційні ракети. Це спрямовано на те, щоб виснажувати наших бійців, які тримають позиції вздовж лінії фронту та тероризувати мирне населення прилеглих населених пунктів", – пояснила речниця.

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За інформацією від Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулося 65 бойових зіткнень. Найбільше РФ атакує на Бахмутському напрямку в районі Часового Яру.

В ніч на 5 квітня стало відомо, що дрони атакували російський Морозовськ, де розташовано аеродром окупантів. Звідти злітають бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34, які скидують КАБи на позиції Сил оборони України та цивільне населення.

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