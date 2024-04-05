Там базуються бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

У ніч на п'ятницю, 5 квітня, гучні вибухи пролунали у Морозовську Ростовської області. Там розташовано військовий аеродром окупантів.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі губернатор Ростовської області Василь Голубєв, Морозовськ нібито атакували 40 безпілотників. Внаслідок атаки було пошкоджено електропідстанцію. Про постраждалих не повідомляється.

Російське Міноборони вранці прозвітувало про знищення 44 безпілотників над Ростовською областю.

Тим часом очевидці публікують відеоролики, на яких видно яскраві спалахи у Морозовську та чутно вибухи поблизу військових об'єктів. Там розташовано військовий аеродром з бомбардувальниками Су-24, Су-24М, Су-34.

Атаки на аеродроми РФ 5 квітня

Як повідомляв УНІАН, у російському Єйську, що у Краснодарському краї, в ніч на 5 квітня пролунало понад 10 вибухів. Там розташовано військовий аеродром окупантів.

Крім гучних "хлопків" також було чути звук автоматних черг у районі місцевого аеродрому та Військового містечка. Офіційної інформації наразі не було.

Також вночі у російському Енгельсі Саратовської області прогриміли потужні вибухи. Як повідомляють місцеві пабліки, у місті було чутно звуки вибухів. Вони були настільки потужними, що спрацювала сигналізація в автівках. Мешканці міста у чатах пишуть, що він вибухів "тремтять вікна".

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