Днями прикордонники зафіксували факт скидання з ворожого БпЛА невідомого предмета, який після удару об землю загорівся.

На прикордонні Чернігівської області російські окупанти почали застосувати безпілотники із запалювальною сумішшю.

Про це йдеться у мережі Facebook Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

"Спостерігаємо новий рівень безвідповідальності з боку росіян. Прояви агресії Росії щоденно відображають безглуздість та небезпеку її дій. Окупанти, здавалося б, вичерпали всі можливі способи нашкодити Україні, але зараз вони вирішили випробувати навіть безпілотники з запалювальною сумішшю", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Так, в ДПСУ поінформували, що днями в одній з прикордонних громад на Чернігівщині прикордонники зафіксували факт скидання з ворожого БпЛА невідомого предмета, який після удару об землю загорівся.

Зазначається, що прикордонники вчасно зреагували на підступні дії агресора, і не дали пожежі поширитися та зашкодити природі.

БПЛА на фронті

Як повідомляв УНІАН, раніше речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що на лінії фронту сьогодні величезна кількість БПЛА окупантів, особливо на південному напрямку. При цьому не фіксується діяльність літаків А-50.

"Дуже багато на південному напрямку, по Дніпру фактично висять БпЛА різних типів, зокрема, SUPERCAM, ZALA, "Орлан". Так само і на Харківщині, по всій лінії розмежування активізують повітряну розвідку, хочуть побачити більше для того, щоб планувати, очевидно, якісь бойові дії", - зазначив Ігнат.

Водночас, стало відомо, що окремі українські пілоти вже тестують пілотні проекти БпЛА зі штучним інтелектом. Заступник Головнокомандувача Збройних сил України Вадим Сухаревський заявив, що розкривати деталі цієї роботи не можна, оскільки це - військова таємниця.

За словами заступника Головкома, на круглий стіл, створений на базі Міністерства оборони, запросили людей, які мають цікаві ідеї в цьому напрямку. Авторів декількох рішень з'єднали з пілотами БпЛА на фронті, вони почали співпрацювати.

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