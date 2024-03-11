Україна працює в цьому напрямку.

Окремі українські пілоти вже тестують пілотні проекти БПЛА зі штучним інтелектом, однак про результати говорити зарано.

Про це розповів заступник Головнокомандувача Збройних сил України Вадим Сухаревський в програмі Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ "По суті". Розкривати деталі цієї роботи він не може, оскільки це - військова таємниця.

За словами заступника Головкома, на круглий стіл, створений на базі Міністерства оборони, запросили людей, які мають цікаві ідеї в цьому напрямку. Авторів декількох рішень з'єднали з пілотами БПЛА на фронті, вони почали співпрацювати.

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"Ми знаємо, що противник вже пробував таке робити на китайських технологіях. Ми розуміємо, що він від цього зараз відмовився через низку причин. Ми також вивчаємо противника і спостерігаємо за цим, як і він за нами. Тому я не поспішаю видавати ряд моментів", - зазначив він.

Дрони з ШІ на війні: що відомо

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Велика Британія разом з союзниками планує передати Україну тисячі дронів зі штучним інтелектом. Ці "пташки" можна збивати у ескадрильї, за рахунок чого оператору БПЛА не доведеться керувати кожною окремо.

Передбачається, що за допомогою цих безпілотників українська армія зможе придушити деякі позиції російських загарбників, а також змінити динаміку на фронті.

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