На Бахмутському напрямку українські війська відбили наступ противника у напрямку населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне та Роти.

Ворог продовжує штурм Сєвєродонецька, бойові дії тривають.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Донецькому напрямку, окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Ворог продовжує штурм міста Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. Наші воїни завдають противнику втрат.

На Бахмутському напрямку українські війська успішно протидіяли і відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти", - йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів. Завдав ракетного удару по населеному пункту Миколаївка за 4 км на схід від Слов’янська.

З метою посилення угруповання на напрямках Попасна, Миколаївка ворог здійснює передислокацію підрозділів.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не вів.

Як повідомив напередодні президент України Володимир Зеленський, українські захисники не здають позиції в Сєвєродонецьку, у місті тривають запеклі вуличні бої.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що контратаки бійців ЗСУ у Сєвєродонецьку привертатимуть туди більше уваги російських військових, таким чином залишивши вразливими їхні позиції на інших напрямках.

Вас також можуть зацікавити новини: