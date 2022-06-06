Ворожий штурм відбито у напрямку Новоохтирки та Воронового на Донецькому напрямку, а також Довгенького - на Слов'янському.

Українські військові утримують контроль у Сєвєродонецьку Луганської області, бої йдуть у східній частині міста.

Про це повідомляти Генеральний штаб Збройних сил України у вечірному зведенні.

Так, на Слов’янському напрямку окупанти ведуть підготовку до відновлення штурмових дій для покращення тактичного положення, а для поповнення втрат здійснюють підготовку особового складу на території РФ.

"Наші підрозділи успішно відбили штурм на напрямку населеного пункту Довгеньке. Завдали російським окупантам втрат. Ворог відійшов", - йдеться в зведенні.

На Донецькому напрямку тривають заходи з відновлення боєздатності окупаційних підрозділів. На окремих полігонах відзначено проведення заходів бойового злагодження мотострілецьких і танкових підрозділів противника, доукомплектованих мобілізованими.

Основні зусилля ворог зосереджує на спробах встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк та блокування українських військ у районі населеного пункту Лисичанськ.

"Українські воїни зводять нанівець намагання ворога взяти під контроль автошлях Бахмут – Сєвєродонецьк", - зазначили в Генштабі.

Крім того, на Лиманському напрямку для знищення фортифікаційних споруд російські загарбники обстрілювали українські підрозділи із мінометів та артилерії в районах Тетянівки та Пискунівки, а також завдали ракетного удару по Миколаївці.

"Наші воїни утримують контроль у місті Сєвєродонецьку, бої тривають у східній частині міста. Відбили ворожий штурм у напрямку Новоохтирка та Воронове", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Бахмутському напрямку для підтримки дій підрозділів ворог обстрілює зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів райони населених пунктів Берестове, Федорівка і Миронівка, а також завдав авіаційного удару вертольотами Ка-52 поблизу Ротів.

Зазначаться, що з метою розвідки маршрутів висування та уточнення позицій українських військ противник використовує диверсійно-розвідувальні групи, що діють у районі Білогорівки.

Нагадаємо, раніше глава ВЦА Сєвєродонецька Олександр Стрюк повідомив, що в місті зараз тривають позиційні вуличні бої. Однак Збройні Сили України не збираються залишати Сєвєродонецьк.

За даними начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, у Сєвєродонецьку місцями у росіян є десятикратна перевага в артилерії.

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