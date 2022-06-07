Президент України Володимир Зеленський заявляє, що українські захисники не здають позиції в Сєвєродонецьку, у місті продовжуються запеклі вуличні бої.
Про це глава держави повідомив під час вечірнього відеозвернення.
"Наші герої не здають позиції в Сєвєродонецьку. У місті продовжуються запеклі вуличні бої. Лисичанськ, Слов'янськ, Бахмут, Святогір'я, Авдіївка, Курахове та інші напрямки російських ударів - це сьогодні найгарячіші точки протистояння", - наголосив Зеленський.
При цьому він сказав, що російська армія намагається задіяти на Донбасі ще додаткові сили, але "103-й день і український Донбас стоїть міцно".
Глава держави також зазначив, що зараз усе робиться для оборони як на Запорізькому, так і на Миколаївському напрямках.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що на Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював наші війська з мінометів та артилерійських систем.
В американському Інституті вивчення війни вважають, що контратаки бійців ЗСУ у Сєвєродонецьку привертатимуть туди більше уваги російських військових, таким чином залишивши уразливими їхні позиції на інших напрямках.
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