Українські контратаки у Сєвєродонецьку свідчать про зниження бойової потужності російських військ в Україні.

Контратаки українських військових у Сєвєродонецьку привертатимуть туди більше уваги російських військових, що залишить уразливими їхні позиції на інших напрямках.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 5 червня.

Так, попри те, що російські війська направляють техніку та війська в район Сєвєродонецька і Лисичанська, українські військові провели успішну контратаку там за останні 48 годин та витіснили росіян до східної околиці Сєвєродонецька.

"Українські контратаки в Сєвєродонецьку, імовірно, змусять російських командирів відправити в цей район додаткові підрозділи та техніку, щоб зупинити успіхи України", - кажуть в ISW.

Експерти додають, що увага російських військ до Луганської області залишатиме вразливі місця на інших напрямках бойових дій, зокрема в Харківській області та вздовж південної осі.

"ЗСУ, імовірно, прагнуть використати зосередження Росії на Сєвєродонецьку для проведення контратак на інших напрямках", - зазначають в Інституті.

В ISW також зазначають, що здатність українських військ успішно контратакувати Сєвєродонецьк, який є наразі пріоритетним районом бойових дій для Кремля, також свідчить про зниження бойової потужності російських військ в Україні.

Нагадаємо, 5 червня у Сєвєродонецьку ЗСУ знищили ворожу техніку та укріплення у східній частині міста. Українське військо продовжує витісняти загарбників з міста.

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