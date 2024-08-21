Аналітики зазначили, що грошей у регіонах для мобілізації окупантів практично не залишилося.

Росія планує приховану мобілізацію. Вона просто необхідна, враховуючи велику кількість втрат на фронті.

Так вважають редакторка BILD Жанна Плауманн та військовий аналітик видання Юліан Рьопке. За міжнародними оцінками, з лютого 2022 року загинуло від 110 до 140 тисяч російських військових.

Прагнення Володимира Путіна збільшити чисельність військ, які воюють в Україні, очевидне: чоловіків залучають високими виплатами, на строковиків чинять тиск, щоб вони підписували контракти. Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що Росія збільшила чисельність своїх військ в Україні з 400 тисяч осіб на початку року до 600 тисяч на поточний момент, а до кінця року планує збільшити цю кількість до 800 тисяч військовослужбовців.

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Проте кошти, які мають російські регіони для набору контрактників, закінчуються.

"Назріває масштабна мобілізація. Є припущення, що Путін може використати наступ ЗСУ у Курській області, щоб призвати на службу більше росіян. Щоправда, зробити це, швидше за все, намагатимуться "без офіційного оголошення, таємно", - пишуть Плауманн та Рьопке.

Курська операція - останні новини

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ від початку військової операції на Курщині взяли під контроль вже понад 90 населених пунктів країни-агресорки - понад 1250 квадратних кілометрів території. Наразі там діє військова комендатура.

Офіцер резерву ЗСУ, військовий аналітик Андрій Крамаров зазначив, що росіяни були змушені перекинути підрозділи, які знаходилися на півдні України в Запорізькій області і були резервом для окупантів на передовій. Це дещо полегшує ситуацію для наших військ.

Тим часом у розвідці Британії повідомили, що Кремль намагається захистити Курську область від наступу ЗСУ, залучаючи частини, сформовані зі спеціалістів. Там заявили, що одним із таких підрозділів став спеціалізований мотострілковий полк, сформований у травні з особового складу Повітряно-космічних сил (ВКС).

За даними західних ЗМІ, у своїх спробах зупинити просування ЗСУ у Курській області Кремль перекидає у зазначений регіон військових з фронту, а також молодих призовників з поверхневою підготовкою, малою кількістю важкої техніки та сумнівним керівництвом.

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