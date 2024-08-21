Росія планує приховану мобілізацію. Вона просто необхідна, враховуючи велику кількість втрат на фронті.
Так вважають редакторка BILD Жанна Плауманн та військовий аналітик видання Юліан Рьопке. За міжнародними оцінками, з лютого 2022 року загинуло від 110 до 140 тисяч російських військових.
Прагнення Володимира Путіна збільшити чисельність військ, які воюють в Україні, очевидне: чоловіків залучають високими виплатами, на строковиків чинять тиск, щоб вони підписували контракти. Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що Росія збільшила чисельність своїх військ в Україні з 400 тисяч осіб на початку року до 600 тисяч на поточний момент, а до кінця року планує збільшити цю кількість до 800 тисяч військовослужбовців.
Проте кошти, які мають російські регіони для набору контрактників, закінчуються.
"Назріває масштабна мобілізація. Є припущення, що Путін може використати наступ ЗСУ у Курській області, щоб призвати на службу більше росіян. Щоправда, зробити це, швидше за все, намагатимуться "без офіційного оголошення, таємно", - пишуть Плауманн та Рьопке.
Курська операція - останні новини
Як повідомляв УНІАН, ЗСУ від початку військової операції на Курщині взяли під контроль вже понад 90 населених пунктів країни-агресорки - понад 1250 квадратних кілометрів території. Наразі там діє військова комендатура.
Офіцер резерву ЗСУ, військовий аналітик Андрій Крамаров зазначив, що росіяни були змушені перекинути підрозділи, які знаходилися на півдні України в Запорізькій області і були резервом для окупантів на передовій. Це дещо полегшує ситуацію для наших військ.
Тим часом у розвідці Британії повідомили, що Кремль намагається захистити Курську область від наступу ЗСУ, залучаючи частини, сформовані зі спеціалістів. Там заявили, що одним із таких підрозділів став спеціалізований мотострілковий полк, сформований у травні з особового складу Повітряно-космічних сил (ВКС).
За даними західних ЗМІ, у своїх спробах зупинити просування ЗСУ у Курській області Кремль перекидає у зазначений регіон військових з фронту, а також молодих призовників з поверхневою підготовкою, малою кількістю важкої техніки та сумнівним керівництвом.