В Росії буде масштабна мобілізація, - ЗМІ / Фото - wikimedia.org

Росія планує приховану мобілізацію. Вона просто необхідна, враховуючи велику кількість втрат на фронті.

Так вважають редакторка BILD Жанна Плауманн та військовий аналітик видання Юліан Рьопке. За міжнародними оцінками, з лютого 2022 року загинуло від 110 до 140 тисяч російських військових.

Прагнення Володимира Путіна збільшити чисельність військ, які воюють в Україні, очевидне: чоловіків залучають високими виплатами, на строковиків чинять тиск, щоб вони підписували контракти. Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що Росія збільшила чисельність своїх військ в Україні з 400 тисяч осіб на початку року до 600 тисяч на поточний момент, а до кінця року планує збільшити цю кількість до 800 тисяч військовослужбовців.

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Проте кошти, які мають російські регіони для набору контрактників, закінчуються.

"Назріває масштабна мобілізація. Є припущення, що Путін може використати наступ ЗСУ у Курській області, щоб призвати на службу більше росіян. Щоправда, зробити це, швидше за все, намагатимуться "без офіційного оголошення, таємно", - пишуть Плауманн та Рьопке.

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Курська операція - останні новини

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ від початку військової операції на Курщині взяли під контроль вже понад 90 населених пунктів країни-агресорки - понад 1250 квадратних кілометрів території.  Наразі там діє військова комендатура.

Офіцер резерву ЗСУ, військовий аналітик Андрій Крамаров зазначив, що росіяни були змушені перекинути підрозділи, які знаходилися на півдні України в Запорізькій області і були резервом для окупантів на передовій. Це дещо полегшує ситуацію для наших військ.

Тим часом у розвідці Британії повідомили, що Кремль намагається захистити Курську область від наступу ЗСУ, залучаючи частини, сформовані зі спеціалістів. Там заявили, що одним із таких підрозділів став спеціалізований мотострілковий полк, сформований у травні з особового складу Повітряно-космічних сил (ВКС).

За даними західних ЗМІ, у своїх спробах зупинити просування ЗСУ у Курській області Кремль перекидає у зазначений регіон військових з фронту, а також молодих призовників з поверхневою підготовкою, малою кількістю важкої техніки та сумнівним керівництвом.  

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