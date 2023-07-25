Також РФ хоче вплинути на міжнародну спільноту, нападаючи на вільну торгівлю.

Російська Федерація "майже відмовилась" від можливості перемогти у війні проти України військовим шляхом, а тому вдалась до тиску за допомогою ракетних ударів.

"Росія майже відмовилася від ідеї виграти цю війну військовим шляхом у будь-якому загальноприйнятому розумінні", – заявив екс-розвідник британської служби MI6 Крістофер Стіл в інтерв'ю Sky News.

За його оцінкою, зі збільшенням кількості атак на "незначні території" Росія, ймовірно, використовує "всі запаси ракет". Це потрібно також і для тиску на міжнародну спільноту.

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"Те, що ми бачимо, фактично є нападом на вільну торгівлю. Путін, безумовно, має амбіції кинути виклик тому, як працює світовий ринок, і Західній системі, як він її бачить, управління у світі", – пояснив екс-розвідник.

Стіл додав, що Росія не змогла досягти своїх цілей у війні, а її армія страждає від поганого морального духу та рішень керівництва. Проблеми є й у вищому командуванні - "низка найкращих генералів виступає проти військових зусиль".

"Це дійсно важливо і вказує на набагато глибшу проблему в російському верховному командуванні, і ми не бачимо цих розбіжностей в Україні", – підсумував він.

Ракетні атаки Росії

Як повідомляв УНІАН, після зриву "зернової угоди" Росія оскаженіла й почала закидувати південь України десятками ракет майже щоночі.

Так, вночі 23 липня росіяни випустили по Одесі одразу 19 ракет різних типів.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російський агресор намагається досягти одразу кількох цілей. Серед них остаточне "вбивство" угоди щодо експорту зернових, закриття виходу у Чорне море для України та залякування тероризмом.

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