Деякі ракети українська ППО не може зупиняти в повному обсязі, і вони влучили в об'єкти / Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova

Україна передбачала, що Росія продовжить завдавати ракетних ударів, тому сьогодні вночі під час атаки на Одесу Сили оборони відпрацювали потужно і знищили всі ракети, які можливо було знищити. Про це розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі "24 каналу".

"Ми передбачали таку активність вночі, тому сили оборони відпрацювали досить потужно. 9 ракет було знищено. Всі "Калібр" та "Іскандер-К", які могли бути знищені, були ліквідовані. Ті ж ракети, які наша система ППО не може брати в повному обсязі, українські сили протиповітряної оборони не змогли зупинити й вони відпрацювали по об'єктах", - зазначила Гуменюк

Вона зазначила, що окупанти застосували щонайменше 5 видів ракет. Ворог зокрема використовував береговий ракетний комплекс типу "Іскандер" та "Бастіон". З них запускалися ракети "Онікс", "Іскандер-К" та "Іскандер-М".

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Крім того, була застосована стратегічна авіація з надзвуковими ракетами Х-22. А також долучився ракетоносій морського базування – підводний човен з 4 ракетами типу "Калібр", які готувались до застосування ще з вечора.

"Майже всі вибухи звучали з неймовірно малими інтервалами або одночасно", – наголосила керівниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь".

Також вона розповіла, що під удар потрапили об'єкти, які досить близько розташовані до портової інфраструктури. Зокрема були прицільні удари по самому порту.

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"На щастя, на виробничих потужностях порту це не позначилось. Є певні руйнування, їх обсяг ще уточнюється", – розповіла вона.

Також Гуменюк підкреслила, що ворог зараз робить ставку на власний світовий імідж і буде акумулювати увесь свій ресурс, щоб продовжувати завдавати ракетні удари по Україні.

Ракетний удар по Одесі - що відомо

Окупанти вночі запустили по Одещині 19 ракет різних типів, з них українська ППО збила 9. Решта влучили у портову інфраструктуру та історичний центр міста, завдавши значних пошкоджень.

За даними поліції, постраждали 22 людей, та один чоловік загинув.

Також зруйновані будівлі та архітектурні пам'ятки. Зокрема, значних руйнувань зазнав Спасо-Преображенський собор, будинок вчених та інші. Міністерство культури з цього приводу вже звернулося до ЮНЕСКО

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що головною метою цих ракетних атак Росії є спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря і не допустити відновлення функціонування "зернового коридору". А Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявляла, що Росія продовжуватиме атаки на південні регіони доти, доки не досягне своїх цілей - відновлення "зернової угоди" на своїх умовах та повного контролю над Чорним морем.

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