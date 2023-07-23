Вона зазначила, що завдяки готовності ППО всі "Калібри" та "Іскандери-К", які могли бути знищені, були ліквідовані.

Україна передбачала, що Росія продовжить завдавати ракетних ударів, тому сьогодні вночі під час атаки на Одесу Сили оборони відпрацювали потужно і знищили всі ракети, які можливо було знищити. Про це розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі "24 каналу".

"Ми передбачали таку активність вночі, тому сили оборони відпрацювали досить потужно. 9 ракет було знищено. Всі "Калібр" та "Іскандер-К", які могли бути знищені, були ліквідовані. Ті ж ракети, які наша система ППО не може брати в повному обсязі, українські сили протиповітряної оборони не змогли зупинити й вони відпрацювали по об'єктах", - зазначила Гуменюк

Вона зазначила, що окупанти застосували щонайменше 5 видів ракет. Ворог зокрема використовував береговий ракетний комплекс типу "Іскандер" та "Бастіон". З них запускалися ракети "Онікс", "Іскандер-К" та "Іскандер-М".

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Крім того, була застосована стратегічна авіація з надзвуковими ракетами Х-22. А також долучився ракетоносій морського базування – підводний човен з 4 ракетами типу "Калібр", які готувались до застосування ще з вечора.

"Майже всі вибухи звучали з неймовірно малими інтервалами або одночасно", – наголосила керівниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь".

Також вона розповіла, що під удар потрапили об'єкти, які досить близько розташовані до портової інфраструктури. Зокрема були прицільні удари по самому порту.

"На щастя, на виробничих потужностях порту це не позначилось. Є певні руйнування, їх обсяг ще уточнюється", – розповіла вона.

Також Гуменюк підкреслила, що ворог зараз робить ставку на власний світовий імідж і буде акумулювати увесь свій ресурс, щоб продовжувати завдавати ракетні удари по Україні.

Ракетний удар по Одесі - що відомо

Окупанти вночі запустили по Одещині 19 ракет різних типів, з них українська ППО збила 9. Решта влучили у портову інфраструктуру та історичний центр міста, завдавши значних пошкоджень.

За даними поліції, постраждали 22 людей, та один чоловік загинув.

Також зруйновані будівлі та архітектурні пам'ятки. Зокрема, значних руйнувань зазнав Спасо-Преображенський собор, будинок вчених та інші. Міністерство культури з цього приводу вже звернулося до ЮНЕСКО.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що головною метою цих ракетних атак Росії є спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря і не допустити відновлення функціонування "зернового коридору". А Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявляла, що Росія продовжуватиме атаки на південні регіони доти, доки не досягне своїх цілей - відновлення "зернової угоди" на своїх умовах та повного контролю над Чорним морем.

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