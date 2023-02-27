Ворог продовжує повітряну розвідку, є великий ризик ракетних ударів.

В Чорному морі перебуває 6 ворожих кораблів, серед яких підводний ракетоносій.

"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на безпечній відстані від контрольованого Україною берега. Наразі це 6 кораблів, серед яких виведений зранку підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами типу "Калібр", - повідомляє оперативне командування "Південь".

Також зазначається, що ворог продовжує повітряну розвідку, а аналіз активності авіації і попередніх нічних дронових атак свідчить про високу імовірність ракетних ударів.

Відео дня

Ворожі кораблі в Чорному морі

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Командування ВМС ЗСУ, станом на 26 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 7 ворожих кораблів, ракетоносіїв серед них немає.

Напередодні річниці повномасштабної війни українські військові, розвідники та експерти не виключали, що Росія вдасться до ракетних ударів по мирних містах.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов напередодні прогнозував, що росіяни готують "невеликий ракетний удар". Він зазначив, що Росія може скомбінувати удари "Шахедами" й ракетами, але це вже не нові методи.

Вас також можуть зацікавити новини: