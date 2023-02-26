Зараз жодного ракетоносія в Чорному морі немає.

Зменшення частоти ракетних атак окупантів може свідчити про намагання ворога змусити українців розслабитись, а потім завдати удару.

Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми вбачаємо зміну тактики ворога щодо довгого очікування ракетної атаки. Тобто ми говорили про 23-24 лютого як відповідні значущі дати. Цілком ймовірна тактика, коли постійне розхитування нервової системи і випробування психіки можуть спричинити розслаблення, і тоді відбудеться ракетний удар", - сказала Гуменюк.

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За її словами, зараз жодного ракетоносія в Чорному морі немає, але це не говорить про те, що ворог не збирається атакувати.

Вона також повідомила, що через штормову погоду бойова робота російських кораблів ускладнена.

"Тому що ми спостерігали, що минулої доби, у зв’язку з активністю авіації, вони вивели один ракетоносій, фрегат з вісьмома "Калібрами". Але це були повітряні тривоги, більше пов’язані з активністю розвідувальної авіації, а атака, скоріш за все, не передбачалася", - сказала Гуменюк.

Ракетна загроза РФ: останні дані

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Командування ВМС ЗСУ, станом на 26 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 7 ворожих кораблів, ракетоносіїв серед них немає.

Напередодні річниці повномасштабної війни українські військові, розвідники та експерти не виключали, що Росія вдастся до ракетних ударів по мирних містах.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов напередодні прогнозував, що росіяни готують "невеликий ракетний удар". Він зазначив, що Росія може скомбінувати удари "Шахедами" й ракетами, але це вже не нові методи.

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