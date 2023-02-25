Вчора ввечері додався ракетоносій, споряджений вісьмома "Калібрами".

Російські окупанти вдвічі збільшили корабельне угруповання в Чорному морі.

Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Вчора ввечері додався ракетоносій. Ситуація залишається досить стабільною. Наразі в Чорному морі дев'ять кораблів, вони відучора збільшили корабельне угруповання вдвічі. Це може свідчити про підготовку подальшого розширення корабельного угруповання. По факту один ракетоносій, фрегат, споряджений вісьмома ракетами типу "Калібр" напоготові", - розповіла вона.

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За словами Гуменюк, наразі не зафіксовано активності ворожих ракетоносіїв, проте є активність безпілотної розвідки та авіації.

Війна в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов напередодні 24 лютого прогнозував, що росіяни готують "невеликий ракетний удар" у річницю початку вторгенння. Він зазначив, що Росія може скомбінувати удари "Шахедами" й ракетами, але це вже не нові методи.

Утім, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат припускав, що Росія може змінити плани, побачивши ретельну підготовку до різних сценаріїв на 24 лютого. Противник може вдарити пізніше, тому необхідно залишатися напоготові.

Тим часом у британській розвідці припускають, що Росія вичерпала запаси іранських дронів-камікадзе, тож шукатиме шляхи для їхнього поповнення.

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