Також фахівці поперджають про ризик розпилення радіоактивних речовин.

Окупанти знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію та влучили у майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором.

Про це повідомили у "Енергоатомі".

"Ввечері 5 серпня російські терористи вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з РСЗВ. Три "прильоти" зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає. Також повідомляється, що перед обстрілами представники "Росатома" поспіхом покинули станцію. Ймовірно вони знали, що готується атака.

Український персонал ЗАЕС перебуває на місці і виконує усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки та ліквідовує наслідки пошкоджень.

Окрім цього в місцевих спільнотах повідомляють, що майже у всьому Енергодарі зникло світло.

"Загарбники розбомбили електропідстанцію "Луч", внаслідок чого майже все місто (6 із 7 мікрорайонів) залишились без світла. Також не працює водозабірна станція – у місті відсутня вода. Це справжня гуманітарна катастрофа, яку навмисно створюють рашисти!", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" нагадали, що сьогодні приблизно о 14:30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. У результаті її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.

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