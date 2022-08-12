Росія вдається до небезпечних провокацій на захопленій військами Запорізькій АЕС.

Єдиний спосіб усунути ядерну загрозу на Запорізькій АЕС - вивести російські війська і повернути контроль України над станцією.

Про це заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця під час свого виступу в Радбезі ООН. РФ унеможливлює доступ місії МАГАТЕ на територію станції.

Він зазначив, що Росія вдається до небезпечних провокацій на захопленій військами Запорізькій АЕС. Окупанти розмістили там військову техніку, з якої обстрілюють українські міста вздовж берега Дніпра.

Кислиця зазначив, що для проведення місії МАГАТЕ на територію ЗАЕС Росія повинна припинити обстріли Нікополя і Марганця.

"Якщо Росія припинити обстріли цих міст, що взагалі може перешкодити виконанню цієї місії, щоб вона проїхала (через територію України - ред.). Обов'язково, щоб ця місія мала експертів у військовому вимірі", - заявив Кислиця.

Він зазначив, що Росія пішла ва-банк, скликавши засідання Радбезу ООН.

"Це засідання виглядає цинічним, враховуючи, що сьогодні Росія вдалася до нових обстрілів АЕС, піддавши небезпеці об'єкт і його персонал", - підкреслив він.

За його словами, Росія має заявити, що приймає місію МАГАТЕ без будь-яких умов, не перешкоджати проходу місії з боку України. Також потрібно розмінувати АЕС та підходи до неї та вивести війська, зброю та техніку РФ зі станції.

МАГАТЕ активізує контакти з Росією, Україною та ООН для відправлення місії на Запорізьку АЕС, заявив своєю чергою генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС.

Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

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