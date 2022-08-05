Після обстрілів окупантами Запорізької АЕС президент України Володимир Зеленський закликав до застосування жорстких санкції проти всієї російської атомної галузі.
Про це Зеленський сказав у своєму сьогоднішньому вечірньому відеозверненні, оприлюдненому у Telegram.
"Сьогодні окупанти створили чергову надзвичайно ризиковану ситуацію для всіх у Європі – вони обстріляли Запорізьку АЕС, причому двічі за день. Це найбільша атомна станція на нашому континенті. І будь-які обстріли цього обʼєкта – це відвертий, зухвалий злочин, акт терору", - наголосив президент.
Він зазначив, що Росія повинна нести відповідальність вже за сам факт створення загрози АЕС.
"І це не тільки ще один аргумент на користь визнання Росії державою-спонсором тероризму. Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі – від "Росатома" до усіх пов’язаних компаній і осіб. Це суто питання безпеки. Той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології", - підкреслив Зеленський.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 серпня, приблизно о 14:30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. У результаті її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.
Ввечері окупанти знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з РСЗВ.
За інформацією "Енергоатома", три "прильоти" були зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Російські окупанти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. "Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що високою є пожежна небезпека.
Постраждалих немає.
Також повідомляється, що перед обстрілами представники "Росатома" поспіхом покинули станцію. Ймовірно вони знали, що готується атака.
Український персонал ЗАЕС перебуває на місці і виконує усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки та ліквідовує наслідки пошкоджень.