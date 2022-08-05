Зеленський зазначив, що Росія повинна нести відповідальність вже за сам факт створення загрози АЕС.

Після обстрілів окупантами Запорізької АЕС президент України Володимир Зеленський закликав до застосування жорстких санкції проти всієї російської атомної галузі.

Про це Зеленський сказав у своєму сьогоднішньому вечірньому відеозверненні, оприлюдненому у Telegram.

"Сьогодні окупанти створили чергову надзвичайно ризиковану ситуацію для всіх у Європі – вони обстріляли Запорізьку АЕС, причому двічі за день. Це найбільша атомна станція на нашому континенті. І будь-які обстріли цього обʼєкта – це відвертий, зухвалий злочин, акт терору", - наголосив президент.

Він зазначив, що Росія повинна нести відповідальність вже за сам факт створення загрози АЕС.

"І це не тільки ще один аргумент на користь визнання Росії державою-спонсором тероризму. Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі – від "Росатома" до усіх пов’язаних компаній і осіб. Це суто питання безпеки. Той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 серпня, приблизно о 14:30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. У результаті її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.

Ввечері окупанти знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з РСЗВ.

За інформацією "Енергоатома", три "прильоти" були зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Російські окупанти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. "Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що високою є пожежна небезпека.

Постраждалих немає.

Також повідомляється, що перед обстрілами представники "Росатома" поспіхом покинули станцію. Ймовірно вони знали, що готується атака.

Український персонал ЗАЕС перебуває на місці і виконує усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки та ліквідовує наслідки пошкоджень.