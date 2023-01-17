Докази війни в Україні свідчать про те, що дисфункція російського ударного потенціалу далекого радіусу дії є більш глибокою.

Росія вдарила по житловому будинку у Дніпрі неточною ракетою Х-22. Такі ракети раніше спричиняли масові жертви серед цивільного населення України.

Як йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, 14 січня РФ відновила ракетні удари дальнього радіусу дії по об'єктах української інфраструктури, вперше приблизно за 15 днів. Ціллю, як і раніше, стала українська електромережа. Втім, одна з ракет влучила у житловий будинок.

"Велика протикорабельна ракета AS-4 KITCHEN (класифікація НАТО, радянська назва – Х-22 – УНІАН), запущена з середнього бомбардувальника Ту-22М3 BACKFIRE, з високою ймовірністю влучила в житловий будинок у Дніпрі, що призвело до загибелі щонайменше 40 осіб" - зазначає розвідка.

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Водночас у Міноборони Британії зауважили, що Росія брехливо переклала відповідальність за цей удар на українську ракету ППО. Х-22 відома своєю неточністю при використанні проти наземних цілей, оскільки її радіолокаційна система наведення погано розрізняє цілі в міській місцевості. Цей тип ракет непридатний для високоточних ударів, і докази війни в Україні свідчать про те, що дисфункція російського ударного потенціалу далекого радіусу дії є більш глибокою.

Удар РФ по Дніпру - що відомо

14 січня російські терористи влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі, де мешкало понад 1,1 тис. людей. Вибухом було повністю знищено одну з секцій будинку.

Росіяни вдарили по житловому будинку ракетою Х-22. Її спроектували ще в Радянському Союзі, щоб знищувати морські угруповання та авіаносні групи. Таку ракету може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк Російської Федерації.

Наразі у Дніпрі на 90% розібрані уламки зруйнованого російською ракетою будинку. 39 людей врятовані, 40 - загинули. 79 поранених, з-поміж них 16-ро дітей. У лікарнях зараз 28 постраждалих, 10 - важкі. 25 мешканців будинку розшукуються.

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