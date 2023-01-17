Наразі відомо про 79 поранених з яких 16 - діти.

Наразі у Дніпрі на 90% розібрані уламки зруйнованого російською ракетою будинку у Дніпрі, кількість поранених зросла до 79, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Понад 63 години триває рятувальна операція у Дніпрі. На 90% розібрані уламки зруйнованого російською ракетою будинку. 39 людей врятовані, 40 - загинули. 79 поранених, з-поміж них 16-ро дітей. У лікарнях зараз 28 постраждалих, 10 - важкі. 25 мешканців будинку розшукуються", - повідомив він.

Удар РФ по Дніпру - що відомо

14 січня російські терористи влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі, де мешкало понад 1,1 тис. людей. Вибухом було повністю знищено одну з секцій будинку.

Відео дня

Росіяни вдарили по житловому будинку ракетою Х-22. Її спроектували ще в Радянському Союзі, щоб знищувати морські угруповання та авіаносні групи. Таку ракету може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк Російської Федерації.

16 січня у ДСНС повідомили, що станом на 13:00 врятовано було 39 осіб (з них 6 дітей), загинули 40 осіб, з них три дитини, травмовано 75 осіб (з них 14 дітей), отримано 46 повідомлень про безвісти зниклих осіб.

Масований ракетний удар по Україні 14 січня

Вдень і ввечері 14 січня Росія атакувала Україну ракетами. Внаслідок ударів знеструмлено Харків, проблеми зі світлом спостерігаються в Івано-Франківській, Одеській та Львівській областях.

Вранці окупанти також атакували, ймовірно, балістичними ракетами Київ, цілячись по енергооб'єктах. В результаті вечірньої повітряної тривоги прильотів по критичній інфраструктурі в столиці та області не зафіксовано.

У Дніпрі російська ракета потрапила в багатоповерхівку. Вибухом фактично знесено один з під'їздів.

Всього протягом 14 січня ворог обстріляв дві теплові електростанції ДТЕК, одна з них припинила виробництво електроенергії.

Вас також можуть зацікавити новини: