Пошкоджено будинки та автівки, одна з ракет влучила на територію об'єкту критичної інфраструктури.

Окупанти знову обстріляли Харківську область. Внаслідок ракетних ударів вночі постраждали три людини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"По області вночі Штаб оборони зафіксував пуски ракет з території РФ. Близько 01:00 росіяни завдали ударів по Зміївській громаді. Постраждали 3 жителів: чоловік 27 років та жінки 38 та 74 років. Стан - легкий. Пошкоджено навколишні будинки, авто. Одна з ракет влучила на територію об’єкта критичної інфраструктури", - повідомив він.

Синєгубов також додав, що вночі ударів по Харкову не було.

"Вчора, після 18:00, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру запалювальними боєприпасами в Київському районі. Горіли дахи господарчих споруд. Постраждалих немає", - додав він.

Синєгубов також повідомив, що протягом доби окупанти завдали ударів по Богодухівському, Чугуївському, Харківському районах. Російські війська багаторазово обстрілювали Циркуни - горіли будинки, гаражі, господарчі споруди.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Фейгін озвучив два ймовірних плани Кремля для України.

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