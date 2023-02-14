Агентів цікавили позиції українських захисників на Бахмутському, Краматорському та Сєверодонецькому напрямках.

СБУ зібрала докази вини чотирьох учасників агентурних мереж російських спецслужб, які збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах Донбасу.

Як йдеться у повідомленні СБУ, агентів цікавили позиції українських захисників на Бахмутському, Краматорському та Сєверодонецькому напрямках. Також вони "зливали" росіянам інформацію про координати і технічний стан об’єктів критичної інфраструктури регіону.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських містах.

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Співробітники СБУ затримали російських агентів у ході спецоперацій на території Донецької та Луганської областей. Суд призначив їм покарання від 9 до 14 років ув’язнення.

Серед засуджених – агент, який передавав розвіддані через свого "зв’язкового" з підконтрольного загарбникам "мдб днр".

Інший злочинець фіксував місця базування підрозділів ЗСУ у Бахмуті та надсилав відповідні локації на чат-бот "прес-служби народної міліції днр". Для маскування розвідувально-підривної діяльності – зареєструвався у месенджері під псевдонімом "чиполіно".

Також засуджено мешканця Дружківки, який передавав розвідінформацію до так званої "республіканської гвардії днр" через свою сестру з тимчасово окупованої частини Донецької області.

Ще один ворожий поплічник – мешканець Сєверодонецька, який перебував на постійному зв’язку з бойовиком 2-го армійського корпусу РФ та надсилав йому координати базування українських військ.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за трьома статтями Кримінального кодексу:

ч. 1 ст. 258-3 ("участь у терористичній групі чи терористичній організації");

ч. 1 ст. 111 ("державна зрада");

ч. 7 ст. 111-1 ("колабораційна діяльність").

Затримання зрадників України

В Україні, у тому числі на звільнених від російської окупації територіях, регулярно викривають і затримують зрадників нашої держави. Зокрема, у січні в Херсоні правоохоронці затримали колишнього співробітника розформованої ДАЇ. За даними СБУ, після захоплення міста він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав "посаду" в місцевій окупаційній поліції.

Раніше СБУ затримала колишнього беркутівця, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників. Після 24 лютого 2022 року він розпочав з власної ініціативи збирати інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони в районах міст Гірник та Красногорівка.

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