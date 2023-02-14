СБУ зібрала докази вини чотирьох учасників агентурних мереж російських спецслужб, які збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах Донбасу.
Як йдеться у повідомленні СБУ, агентів цікавили позиції українських захисників на Бахмутському, Краматорському та Сєверодонецькому напрямках. Також вони "зливали" росіянам інформацію про координати і технічний стан об’єктів критичної інфраструктури регіону.
Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських містах.
Співробітники СБУ затримали російських агентів у ході спецоперацій на території Донецької та Луганської областей. Суд призначив їм покарання від 9 до 14 років ув’язнення.
Серед засуджених – агент, який передавав розвіддані через свого "зв’язкового" з підконтрольного загарбникам "мдб днр".
Інший злочинець фіксував місця базування підрозділів ЗСУ у Бахмуті та надсилав відповідні локації на чат-бот "прес-служби народної міліції днр". Для маскування розвідувально-підривної діяльності – зареєструвався у месенджері під псевдонімом "чиполіно".
Також засуджено мешканця Дружківки, який передавав розвідінформацію до так званої "республіканської гвардії днр" через свою сестру з тимчасово окупованої частини Донецької області.
Ще один ворожий поплічник – мешканець Сєверодонецька, який перебував на постійному зв’язку з бойовиком 2-го армійського корпусу РФ та надсилав йому координати базування українських військ.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за трьома статтями Кримінального кодексу:
- ч. 1 ст. 258-3 ("участь у терористичній групі чи терористичній організації");
- ч. 1 ст. 111 ("державна зрада");
- ч. 7 ст. 111-1 ("колабораційна діяльність").
Затримання зрадників України
В Україні, у тому числі на звільнених від російської окупації територіях, регулярно викривають і затримують зрадників нашої держави. Зокрема, у січні в Херсоні правоохоронці затримали колишнього співробітника розформованої ДАЇ. За даними СБУ, після захоплення міста він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав "посаду" в місцевій окупаційній поліції.
Раніше СБУ затримала колишнього беркутівця, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників. Після 24 лютого 2022 року він розпочав з власної ініціативи збирати інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони в районах міст Гірник та Красногорівка.